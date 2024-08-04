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BI: для операции по захвату Крыма Украине не хватает живой силы и техники

BI: операция по захвату Крыма потребует от Украины в 3-5 раз больше ресурсов
04 августа 2024, 10:12
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Захватить Крым Украине будет чрезвычайно сложно. Об этом сообщает Business Insider, ссылаясь на мнение различных экспертов.
По мнению специалистов, у Киева нет достаточного количества людского резерва. Кроме того, у ВСУ наблюдается дефицит кораблей, способных перевозить людей и вооружение.

Существенным препятствием для Украины является также обширная военная инфраструктура РФ.



Помимо названных проблем, ВСУ не имеют возможности прикрывать пехоту с воздуха, уверены эксперты.

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Стало известно, как Путин может выиграть от поставок F-16 на Украину
The Independent: поставка ВСУ F-16 может сыграть на руку Путину
04 августа 2024, 10:17

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин может выиграть от поставки ВСУ истребителей F-16. Об этом сообщает The Independent.
Уточняется, что глава российского государства «будет наслаждаться имиджем, который создаст уничтожение F-16, поставленных государствами Североатлантического альянса». Примечательно, что российские войска располагают сотнями истребителей, в том числе Су-35, которые издание оценивает как одну из главных угроз для западных истребителей.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов рассказал, как повлияют поставки F-16 Украине на ход спецоперации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Боец с Херсонского направления предупредил о коварной тактике ВСУ
04 августа 2024, 10:03

Фото: iStock/zim286

ВСУ берут на вооружение тактику террористов. Об этом рассказал один из российских бойцов, получивший ранение на Херсонском направлении, передает ресурс «Два майора».
Боец, который на данный момент проходит лечение в госпитале, предупредил товарищей, которые сегодня ведут боевые действия на днепровских островах, о новой большой опасности. По словам военного, кроме артиллерийских обстрелов украинские боевики приняли на вооружение новую тактику.

Уточняются, что ВСУ дистанционно минируют местность, скидывая с беспилотных летательных аппаратов «любые пакеты с чем-то, интересные вещи, оружие, магазины, радиостанции». По словам раненого бойца, ни в коем случае не стоит трогать эти предметы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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На Западе подсчитали возможности Киева для наступления на Крым
BI: операция по захвату Крыма потребует от Украины колоссальных ресурсов
04 августа 2024, 08:50

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Операция по захвату Крыма потребует от Украины огромных людских и технических ресурсов. Об этом сообщает Business Insider.
Согласно информации источника, Киеву, вероятно, потребуются «хорошо снабженные силы, в три-пять раз превышающие численность российской армии». По словам военного аналитика Бенджамина Фридмана, для нового наступления Украине также не хватает воздушного прикрытия.

Он отметил, что даже при наличии истребителей F-16 Украина не сможет осуществить задуманное, поскольку возможности российской системы противовоздушной обороны позволят с легкостью отразить все атаки украинской армии.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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Подполье: ВС России уничтожили склад и группу военных ВСУ в Чугуеве
04 августа 2024, 08:46

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ нанесли четыре удара по складу с техникой ВСУ в Чугуеве. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, приводит его слова издание РИА Новости.
В результате атаки ВС РФ была также уничтожена большая группа украинских военных, уточнил собеседник агентства. Удары по военным целям на Украине были нанесены около 23:00 по мск третьего августа.

Ранее сообщалось об установлении контроля российскими военными над дорогой в Угледаре, по которой идет снабжение группировок противника. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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ВС России перерезали важнейшие пути снабжения ВСУ в Угледаре
04 августа 2024, 08:23

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ удалось перерезать пути снабжения ВСУ в Угледаре. Об этом изданию «Московский Комсомолец» рассказал военный эксперт Алексей Суконкин.
По его словам, российские войска стали полностью контролировать автодорогу О-0532 Угледар-Константиновка-Марьбинка. Это позволило огранить проезд автомобилей ВСУ с вооружением и продовольствием. В результате работы ВС РФ снабжение противника на этом участке фронта стало фактически невозможным.

Эксперт обратился к 72-й механизированной бригаде ВСУ, занимающей оборону в Угледаре, и призвал солдат сдаться в плен.

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#угледар
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Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ
04 августа 2024, 06:24

Фото: istockphoto/aapsky

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» подразделения «Запад» уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», – заявили в оборонном ведомстве.

Ранее российские войска заняли почти половину квартала высотных домов в Волчанске Харьковской области.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#харьковская область
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В Полтавской области прогремели взрывы
В Миргороде на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов
04 августа 2024, 02:38

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Миргороде Полтавской области прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги, сообщается в Telegram-канале «Общественное».
Отмечается, что в городе активирована система противовоздушной обороны (ПВО). В Миргороде также находится крупная база ВВС. Другие подробности инцидента не раскрываются.

Ранее после взрыва на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области начался сильный пожар. На тушение пожара были направлены 64 человека и 23 единицы техники.

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#пво
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На Украине протестующие потребовали возвращения мобилизованных
04 августа 2024, 01:44

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В городе Ковель Волынской области (Западная Украина) проходит митинг с требованием освободить задержанных сотрудниками военкомата местных мужчин, украинский информационный портал «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Согласно опубликованным видео, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, здание военкомата оцеплено, столкновения не наблюдались. Протестующие продолжают прибывать к зданию военкомата.

Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что около 200 000 человек зарегистрировались в университетах страны, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

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#украина
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В США рассказали об очередном провале ВСУ в зоне СВО
Меркурис: РФ прорвала укрепления боевиков ВСУ, возведенные в 2014 году
03 августа 2024, 20:28

Фото: istockphoto/aapsky

Российская армия прорвала укрепления боевиков ВСУ, которые те возвели еще в 2014 году. Об этом у себя на YouTube-канале заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«Русские прорвали крупные укрепленные линии, которые украинцы создали в Донбассе сразу после начала боевых действий в 2014 году», — сказал эксперт.

Меркурис отметил, что украинские радикалы не в состоянии сдержать натиск ВС РФ, потому что у неонацистов толком нет ни техники, ни людей.

Российские войска продолжают освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, который продолжался в течение восьми лет. Боевики Украины прикрывались мирными, как живым щитом.

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