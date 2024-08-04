BI: для операции по захвату Крыма Украине не хватает живой силы и техники

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Захватить Крым Украине будет чрезвычайно сложно. Об этом сообщает Business Insider, ссылаясь на мнение различных экспертов.
По мнению специалистов, у Киева нет достаточного количества людского резерва. Кроме того, у ВСУ наблюдается дефицит кораблей, способных перевозить людей и вооружение.
Существенным препятствием для Украины является также обширная военная инфраструктура РФ.
Помимо названных проблем, ВСУ не имеют возможности прикрывать пехоту с воздуха, уверены эксперты.
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Существенным препятствием для Украины является также обширная военная инфраструктура РФ.
Помимо названных проблем, ВСУ не имеют возможности прикрывать пехоту с воздуха, уверены эксперты.
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Анастасия Хохлова