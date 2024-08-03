На Крымскому мосту временно перекрыли движение автотранспорта

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом говорится в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
Уточняется, что сообщение было опубликовано в 06:17 мск. Всех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее сообщалось, что свыше 900 машин ожидали проезда в Крым на Таманском берегу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, большие очереди перед въездом на Крымский мост начались со стартом курортного сезона, по этой причине было принято решение увеличить число постов досмотра с целью обеспечения безопасного проезда. По Крымскому мосту могут проезжать легковые автомобили и автобусы.
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В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани скопилось более 700 машин
Ранее сообщалось, что свыше 900 машин ожидали проезда в Крым на Таманском берегу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, большие очереди перед въездом на Крымский мост начались со стартом курортного сезона, по этой причине было принято решение увеличить число постов досмотра с целью обеспечения безопасного проезда. По Крымскому мосту могут проезжать легковые автомобили и автобусы.
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Екатерина Коршунова