BI: «Танки-черепахи» выглядят дико, но проявляют себя эффективно

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Российские «танки-черепахи» стало одной из успешных инноваций ВС РФ и всё чаще появляются на полях спецоперации, об этом пишет Buisness Insider со ссылкой на опрошенных экспертов.
Причудливые российские танки оснащены специальной металлической бронёй, которая эффективно защищает их от попадания дронов и любого другого стрелкового оружия. Сперва противник смеялся над замеченным на полях спецоперации «танком-черепахой», однако, они быстро доказали свою эффективность и стали использоваться всё чаще.
Как отмечают западные эксперты, эти танки «выглядят дико и глупо», но с их эффективностью поспорить не выйдет. Помимо артиллерии и дронов, такая броня способна противостоять и противотанковым ракетам.
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Евгения Парфентьева