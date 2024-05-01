Масштабное окружение: На Украине забили тревогу из-за маневра России в ДНР

Фото: istock / zabelin
После прорыва у Очеретино Вооруженные силы РФ могут создать для ВСУ угрозу масштабного окружения в ДНР. Об этом пишет украинское информагентство «Страна».
«Главная проблема для ВСУ с этим прорывом заключается в том, что он заводит российские войска в тыл за линии укреплений, которые начали выстраивать украинские войска. <...> Там россияне <...> могут продвигаться быстро, <....> создавая угрозу окружения украинским подразделениям на огромном участке фронта», — сказано в материале.Как утверждают авторы статьи, украинским войскам придется немедленно искать резервы для сдерживания прорыва российских сил. Положение ВСУ усугубляется тем, что за Очеретино у них отсутствуют подготовленные окопы и минные поля.
«Если же с резервами у ВСУ есть проблема, то встанет вопрос о необходимости <…> организовать масштабное отступление на новые линии обороны, чтобы избежать окружения», — отметили в издании.Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал атаку ВСУ ракетами ATACMS терроризмом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
На Украине отменили выплаты пенсий почти 300 тысячам переселенцев
Украина использует американские кассетные боеприпасы, заявили в Женеве
Алина Юрчак