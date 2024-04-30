«Окончательно деградировали»: В Крыму сочли терроризмом атаку ВСУ ракетами ATACMS

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Руководитель парламента Крыма Владимир Константинов назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион ракетами ATACMS терроризмом. Об этом пишет РИА Новости.
Как считает политик, удары по мирному полуострову — это проявление самой варварской формы терроризма. Константинов добавил, что киевские власти «окончательно деградировали».
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее опасность несдетонировавших обломков ракет ATACMS в Крыму объяснили. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Они делают то, что могут и считают нужным: бьют ракетами куда захотят, ни на что не оглядываясь», — подытожил Константинов.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее опасность несдетонировавших обломков ракет ATACMS в Крыму объяснили. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак