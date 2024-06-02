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Вооружённые силы Украины могут столкнуться с проблемами после получения разрешения наносить удары по территории России с использованием западного оружия. Они будут связаны с трудностями получения разведывательных данных для поиска целей в глубине РФ.
Об этом пишет издание The Busines Insider. Авторы публикации напомнили, что украинские чиновники сообщали, что им необходимо больше разведывательных данных и оперативной информации от американских и европейских союзниках о целях на территории России. Однако, далеко не очевидно, что Вашингтон предоставит запрашиваемые разведданные. В таком случае ВСУ придётся при определении целей довольствоваться спутниковыми снимками, видеосъёмками с беспилотников и данными корректировщиков на местах, указано в материале.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что, подогревая конфликт на Украине, страны НАТО осознано выходят на новый виток напряжённости и провоцируют Киев на затягивание бессмысленной войны. Это в конечном итоге нанесёт большой ущерб именно тем, кто идёт на эскалацию конфликта, подчеркнул представитель Кремля.
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Александр Бойцов