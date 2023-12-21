«Был Антон, а стал Тоня»: Украинец поменял пол, чтобы сбежать из страны

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Украинский мужчина подделал документы о смене пола для того, чтобы ему разрешили выехать за границу, так он сбежал от мобилизации на родине. Об этом сообщил начальник отдела Госпогранслужбы Игорь Матвейчук.
«Мужчина призывного возраста утверждал и затем официально получил в органах ЗАГС справку, изменившую пол на женский. Был Антон, а стал Тоня», - рассказал Матвейчук.
Он уточнил, что в реальности мужчина пол не менял, смене подверглись только документы.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что покинувших страну мужчин, годных к военной службе, в 2024 году попросят явиться в призывные пункты. При этом Умеров намекнул, что к тем, кто откажется, будут применены некие санкции.
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