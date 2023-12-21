Раскрыты чудовищные данные о ежедневных потерях ВСУ

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Вооруженные силы Украины теряют по 800 человек убитыми и ранеными ежедневно. Эту информацию сообщает немецкое издание Focus.
«Это означает, что для замены убитых и раненых ежемесячно необходимо набирать более 20 тысяч солдат», — сказано в статье.Помимо этого, необходимы рекруты для ротации солдат, который уже находят на линии соприкосновения.
Ранее украинский пленный Штангрет рассказал, что бойцам ВСУ перед боем выдавали наркотики. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак