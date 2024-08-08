«Был в сознании»: доброволец рассказал о госпитализации Поддубного

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Военкор ВГТРК Евгений Поддубный, автомобиль которого атаковал беспилотник ВСУ, находился в сознании и говорил всю дорогу до больницы. Об этом сообщил доброволец Андрей Евтеев, присутствовавший при госпитализации журналиста.
Он подчеркнул, что Поддубный вёл себя по-мужски, не кричал. Единственное, по дороге он просил связаться с его женой и сообщить ей, что с ним всё хорошо.
Накануне, 7 августа, в автомобиль военкора Поддубного врезался украинский беспилотник на приграничных территориях Курской области. Сначала репортёра госпитализировали в реанимацию в Курске, после чего на вертолёте доставили в НИИ им. Склифосовского в Москве.
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Анастасия Чинкова