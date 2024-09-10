Bild: Часть поставленных Киеву гаубиц простаивает из-за нехватки запчастей

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Часть самоходных артиллерийских установок (САУ), переданных Киеву западными союзниками, уже непригодны для боя из-за большого износа. Ремонтировать гаубицы не получается по причине отсутствия запчастей.
Как пишет немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники, значительная часть САУ, поставленных Украине Германией, Нидерландами и Италией, в настоящее время не могут использоваться. В публикации отмечается, что, например, Германия не может поставить новые орудия в сжатые сроки. ФРГ больше не располагает достаточным количеством гаубиц, а производство каждой из них занимает несколько месяцев.
Председатель комитета бундестага по обороне Маркус Фабер отметил всю абсурдность ситуации, когда из-за отсутствия запасных частей из строя выходит больше систем вооружения, чем из-за действий российских войск.
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Александр Бойцов