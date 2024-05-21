Во Франции рассказали об экспресс-курсе для украинцев по применению САУ Caesar

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
45 украинских солдат прошли во Франции экспресс-курс по применению самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Об этом информирует Le Point.
По данным источника, военнослужащие ВСУ тренировались в обслуживании и управлении гаубиц, а также в отработке скорости и точности стрельбы. Уточняется, что семнадцать из приехавших на обучение человек уже имели опыт применения САУ на линии боевого соприкосновения.
Ранее сообщалось, что десять украинских авиатехников завершили свой курс в Нидерландах по обслуживанию западных истребителей F-16.
Напомним, за прошлый год Париж обучил 350 украинских солдат пользоваться своей артиллерией. Всего Франция обучила порядка двенадцати тысяч боевиков ВСУ.
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Ранее сообщалось, что десять украинских авиатехников завершили свой курс в Нидерландах по обслуживанию западных истребителей F-16.
Напомним, за прошлый год Париж обучил 350 украинских солдат пользоваться своей артиллерией. Всего Франция обучила порядка двенадцати тысяч боевиков ВСУ.
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Екатерина Коршунова