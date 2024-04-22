Bild: Германия сорвала поставку 400 бронемашин MRAP для ВСУ

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Германия сорвала поставку 400 колёсных бронемашин Mine Resistant Ambush Protected (MRAP), которые должны были поступить в Вооружённые силы Украины. Эта техника оборудована усиленной противоминной защитой.
Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на документ министерства обороны ФРГ. Согласно данным оборонного ведомства, в 2024 году Берлин должен был поставить на Украину 400 тяжёлых колёсных бронемашин. Был заключён контракт на сумму 315 миллионов евро. Финансировать поставки должна была Германия, а начаться они должны были в январе. Однако этого не произошло.
Сообщается, что план по отправке 400 единиц военной техники сократили сначала до 200, а затем и вовсе до 100 машин. Поставки MARP были перенесены на май-июнь. Компания-поставщик получает детали и узлы бронемашин из США, а сборка производится в Германии. Сообщается, что у фирмы возникли проблемы из-за ограничения лицензии на экспорт из США в ФРГ, а также трудности с сертификацией противоминной защиты.
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Александр Бойцов