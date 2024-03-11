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Bild: Российские военные захватили в Авдеевке немецкий танк Leopard 2A6

11 марта 2024, 22:24
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российская армия смогла захватить ценный трофей — высокотехнологичный танк Leopard 2A6. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

Всего Германия поставила на Украину 18 танков Leopard 2A6. Немецкие журналисты подтвердили подлинность новости о захвате боевой машины и уточнили геолокацию, где это произошло — на севере Авдеевки.

За несколько дней российские вооруженные силы смогли уничтожить три американских танка Abrams, шведскую САУ Archer и реактивную систему залпового огня HIMARS. Теперь к числу уничтоженной техники добавился и суперсовременный танк Leopard 2A6. Как уточнили в Bild, артиллерийский снаряд повредил топливный бак машины.

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В Киеве возмутились потерей HIMARS в результате подрыва Россией
Украинский политик Лапин возмутился подрывом РСЗО HIMARS российскими военными
11 марта 2024, 23:03

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли одну реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS из-за того, что украинские системы радиоэлектронной борьбы не смогли обнаружить российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), заявил киевский политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу «Прямой».
Лапин отметил, что боевая машина находилась на этой позиции в течение получаса, что давало российским силам возможность ее уничтожить. Он был возмущен ситуацией и подчеркнул, что это серьезный вопрос.

Это говорит о том, что система радиоэлектронной разведки не увидела российский беспилотник. (...) Это говорит о провале радиоэлектронной разведки», – заявил он.

Запись уничтожения HIMARS, сделанная американскими военными, была обнародована 5 марта. Как отмечает Telegram-канал «Военный осведомитель», это видео – одно из первых стопроцентных визуальных подтверждений полного уничтожения подобной ракетной установки с момента начала СВО.

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#украина
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#всу
#вс рф
#россия
#сво
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Сотрудники ССО Украины ликвидированы ракетным ударом в Одесской области
11 марта 2024, 20:16

Фото: iStock/RamonCast

В результате ракетного удара в Одесской области были поражены операторы безэкипажных катеров и военнослужащие 73-го морского центра Сил специальных операций Украины. Об этом пишет ТАСС, ссылалась на силовые структуры.
Отмечается, что удар был нанесён в ночь на понедельник. Им были поражены военные ССО из военной части А1594. Также под ударов оказались операторы безэкипажных катеров.

Ранее издание The Washington Post писало, что увеличение применения планирующих авиабомб позволило российским войскам успешно уничтожать оборонительные позиции украинской армии. Командир третьей штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин утверждает, что эти бомбы способны стереть с лица земли любую позицию.

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#украина
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#ракетный удар
#военные
#вс рф
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ЛЭП получили повреждения после взрывов в Днепропетровской области
11 марта 2024, 20:03

Фото: iStock/TebNad

Линии электропередач (ЛЭП) получили повреждения в результате взрывов в Днепропетровской области Украины. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региональной военной администрации Сергей Лысак.
Он уточнил, что повреждения были обнаружены после серии взрывов в Никопольском районе области.

Данные официального ресурса по оповещению населения гласят, что украинские власти за эти сутки как минимум четыре раза объявляли воздушную тревогу в Днепропетровской области.

Также появилась информация, что в районе 19:55 по московскому времени воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Такие данные указаны на онлайн-карте министерства цифровой информации.

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#спецоперация
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#вс рф
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Андрей Картаполов: Появившийся в интернете приказ о мобилизации является фейком
11 марта 2024, 18:49

Фото: iStock/Arkadiusz Warguła

Сегодня, 11 марта, в соцсетях и мессенджерах распространился указ о мобилизации, предположительно подписанный министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
В бумаге якобы говорится, что мужскую часть населения неизбежно ожидает мобилизация в июне текущего года. Председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов назвал распространяемый фейк «бредом».

«Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется», — подчеркнул Картаполов.
Он сказал, что никаких масштабных призывов на военную службу не планируется, документ, который распространяют в интернете, является фейком и не соответствует действительности. Андрей Картаполов призвал пользоваться информацией только из проверенных источников.

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#госдума
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На Украине планируют привязать отсрочку от мобилизации к зарплате
Депутат Гончаренко: Киев хочет привязать отсрочку от мобилизации к зарплате
11 марта 2024, 18:04

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Правительство Украины намерено привязать отсрочку от мобилизации к уровню зарплаты или сумме уплаченных налогов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Ранее, в начале марта, премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что правительство работает над новой системой отсрочки от призыва на военную службу военнообязанных сотрудников предприятий. Он отмечал, что в первую очередь гарантированную бронь должны получить работники критической инфраструктуры.

Гончаренко отметил, что сейчас в кабмине рассматривают возможность привязки брони от мобилизации к уровню зарплаты. Так, возможность для бронирования получают те граждане, которые зарабатывают более 35 тысяч гривен (порядка 915 долларов) и те, кто уплачивает единый социальный налог в размере свыше 7,7 тысяч гривен (201 доллар).

Кроме того, отсрочку хотят давать чиновникам категории А, работникам предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, поставщиков товаров для ВСУ, сотрудникам полиции, работникам топливно-энергетического комплекса, операторам связи.

Как уточнил Гончаренко, подобное предложение уже выносилось на обсуждение месяц назад. Однако тогда оно не дошло до реализации из-за критики нормы о плате от 35 тысяч гривен. Депутат назвал такой подход социальным дарвинизмом, по логике которого чиновники и богатые люди не должны рисковать своей жизнью.

По данным из открытых источников, средняя зарплата на Украине в прошлом году составляла порядка 13,5 тысяч гривен.

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#мобилизация
#украина
#сво
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В Крынках еще могут находиться 20-30 боевиков ВСУ
Сальдо: В Крынках могут находиться 20-30 боевиков ВСУ
11 марта 2024, 17:58

Фото: сайт Кремля

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Крынках ещё могут находиться разрозненные группы ВСУ, всего насчитывается от 20 до 30 человек.
Сальдо рассказал, что за минувшие сутки бойцы группировки войск «Днепр» наносили артиллерийские удары по ВСУ на правом берегу Днепра. Также для этих целей были задействованы беспилотники.

«Армейская, штурмовая и оперативно-тактическая авиация наносили ракетно-бомбовые удары по позициям врага как на правобережье, так и на части территории села Крынки. На части территории населённого пункта могут находиться разрозненные группы противника общей численностью 20 — 30 боевиков», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что российские военные подорвали вражеский буксир, который противник вывел в русло Днепра предположительно из реки Кошевой.

Также Сальдо подчеркнул, что армия России готова к любым провокациям ВСУ в рамках так называемого «наступления в Чёрном море».

В конце февраля губернатор Херсонской области сообщал, что населенный пункт Крынки и территория вокруг него полностью зачищены от ВСУ.

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Зеленский анонсировал строительство трёх оборонительных линий на Украине
Зеленский: на Украине началось строительство трёх линий обороны длиной 2000 км
11 марта 2024, 17:48

Фото: iStock/zabelin

На Украине приступили к строительству трёх линий фортификационных сооружений общей протяжённостью две тысячи километров. Об этом в своём Telegram-канале написал президент страны Владимир Зеленский.
Он отметил, что это крайне важное и масштабное сооружений. Защита будет сооружена в три полосы и составит две тысячи километров в длину.

Ранее, 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти государства выделили более 525 миллионов долларов на строительство фортификационных сооружений.

Вместе с тем, депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар заявила, что выделенных на строительство денег катастрофически не хватает.

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#владимир зеленский
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#оборона
#украина
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Более 30 офицеров НАТО уничтожены с комплексом Patriot в ДНР
Эксперт Крапивник: 30 военных НАТО могли быть ликвидированы «Искандером» в ДНР
11 марта 2024, 17:43

Фото: iStock/Anna_Anikina

Названы потери среди военных НАТО в результате уничтожения ЗРК Patriot в ДНР. Как сообщил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник, число погибших более 30 человек. Об этом пишет «МК».
Около 30 военных НАТО возможно погибли из-за уничтожения двух зенитно-ракетных комплексов Patriot в Донецкой Народной Республике. Военный эксперт Станислав Крапивник считает, что ЗРК обслуживали американские военнослужащие, но в числе них были и солдаты из других стран Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила сразу две пусковых установки зенитного ракетного комплекса Patriot, которые находились менее чем в 40 километрах от линии фронта.

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#нато
#украина
#днр
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На Украине признали способность ВС РФ за считанные минуты нанести авиаудар по ВСУ
Экс-полковник СБУ: ВС РФ могут за считанные минуты нанести авиаудар по ВСУ
11 марта 2024, 17:26

Фото: iStock/Milous

Армия России может оперативно нанести авиаудар по позициям ВСУ сразу после их обнаружения. Об этом рассказал экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
«Сейчас они, по всей видимости, построили современный разведывательно-ударный комплекс, связали это все в рамках сетецентрической войны, и как только получили разведданные, тут же информация пошла наверх, и тут же ввели полетное задание, и сразу же прилетело. То есть, минута-две-три прошло», — так Стариков объяснил потерю ПВО Patriot в зоне спецоперации.

Он уточнил, что теперь российские бойцы могут оперативно наносить авиаудары по украинским целям сразу после их обнаружения. Кроме того, Стариков считает, что ВС РФ перешли на новый уровень в плане военной мощи, что существенно осложняет ситуацию для ВСУ.

По его словам, Украине становится всё тяжелее бороться с российскими самолетами и бомбардировщиками, которые несут крылатые авиабомбы.

Напомним, 9 марта Минобороны опубликовало видео на котором зафиксировано попадание ракеты комплекса «Искандер-М» по украинской технике в районе Покровска в ДНР. По данным ведомства, ударом был уничтожен ЗРК С-300, а также два американских ЗРК Patriot. Это уже не первый случай поражения ЗРК Patriot российскими военными: в конце февраля ЗРК Patriot также были атакованы высокоточным оружием, и тогда пострадали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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