Bild: Российские военные захватили в Авдеевке немецкий танк Leopard 2A6

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Российская армия смогла захватить ценный трофей — высокотехнологичный танк Leopard 2A6. Об этом сообщило немецкое издание Bild.
За несколько дней российские вооруженные силы смогли уничтожить три американских танка Abrams, шведскую САУ Archer и реактивную систему залпового огня HIMARS. Теперь к числу уничтоженной техники добавился и суперсовременный танк Leopard 2A6. Как уточнили в Bild, артиллерийский снаряд повредил топливный бак машины.
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Мария Федоровцева