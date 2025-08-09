Стало известно, к чему готовятся Украина и Запад перед переговорами Путина с Трампом

09 августа 2025, 16:41

Axios: Украина с Западом готовят свой саммит перед встречей Путина с Трампом

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kremlin.ru)

Представители Украины, США и ряда европейских стран планируют провести саммит для выработки единой позиции перед встречей президентов России и США. Об этом 9 августа сообщает Axios со ссылкой на троих осведомлённых источников.