Стало известно, к чему готовятся Украина и Запад перед переговорами Путина с Трампом
Представители Украины, США и ряда европейских стран планируют провести саммит для выработки единой позиции перед встречей президентов России и США. Об этом 9 августа сообщает Axios со ссылкой на троих осведомлённых источников.
По информации издания, высокопоставленные чиновники намерены собраться в эти выходные в Великобритании, чтобы согласовать общую линию на фоне запланированных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Одной из причин подготовки такого совещания называется обеспокоенность Украины и её союзников по НАТО возможностью того, что инициатива Трампа по урегулированию конфликта может игнорировать позиции ЕС. На данный момент инициатива находится в стадии подготовки, неизвестно, какие именно страны будут представлены на встрече.
Ранее, 8 августа, Трамп анонсировал свою встречу с Путиным на Аляске 15 августа и пообещал позже раскрыть подробности переговоров. Помощник российского президента Юрий Ушаков назвал выбор Аляски логичным, отметив пересечение в регионе экономических интересов и перспективы совместных проектов.
Кроме того, Трамп выразил уверенность в том, что в ближайшие месяцы возможно подписание мирного соглашения между Россией и Украиной, добавив, что это потребует территориальных уступок с обеих сторон.
