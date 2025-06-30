Военкомат на Украине направил повестку погибшему военному
Винницкий областной суд Украины отправил повестку погибшему военнослужащему. Представители признали ошибку, объяснив произошедшее сбоем в системе.
В сообщении, опубликованном в личном блоге суда, говорится, что сотрудники инстанции глубоко сожалеют из-за «досадного случая». Ошибка, по их словам, произошла из-за технического сбоя в автоматизированной системе, которая генерирует повестки на основе имеющихся баз данных. В результате не была произведена надлежащая сверка сведений с обновлёнными списками погибших военных.
Напомним, что на Украине с 18 мая 2024 года действует закон об усилении мобилизации. В документе указано, что военнообязанные должны везде носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Сроки демобилизации в законе не прописаны.
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