Военкомат на Украине направил повестку погибшему военному

30 июня 2025, 20:36

Винницкий областной военкомат признал, что отправил повестку погибшему бойцу ВСУ

Фото: iStock/Panama7

Винницкий областной суд Украины отправил повестку погибшему военнослужащему. Представители признали ошибку, объяснив произошедшее сбоем в системе.