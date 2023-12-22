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Киевские власти замалчивают реальную ситуацию на передовой. Об этом заявил побывавший на Украине немецкий журналист Пауль Ронцхаймер.
Правда о нехватке солдат, боеприпасов, военном превосходстве России звучит только за закрытыми дверями, утверждает Ронцхаймер. По его мнению, если всё это будет продолжаться в том же духе, то время сыграет на пользу России. Поэтому киевские чиновники должны открыто признать проблемы Украины, заключил журналист.
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