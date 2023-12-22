На Украине раскрыли, сколько боеприпасов осталось у ВСУ

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Вооружения ВСУ хватит лишь до апреля предстоящего года. Об этом в беседе с изданием «Фокус» сообщил украинский военный эксперт Алексей Гетьман.
Он отметил, что уже сейчас наблюдается небольшой дефицит, который со временем будет лишь расти.
Также Гетьман добавил, что Россия, наоборот, имеет очень масштабный военно-промышленный комплекс, что позволяет обеспечивать армию всем необходимым и постоянно пополнять запасы боеприпасов.
Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что правительство страны приняло решение поставить Украине 18 истребителей F-16. Он подчеркнул, что таким шагом государство показывает неизменную приверженность предоставлению Киеву необходимой военной помощи.
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Также Гетьман добавил, что Россия, наоборот, имеет очень масштабный военно-промышленный комплекс, что позволяет обеспечивать армию всем необходимым и постоянно пополнять запасы боеприпасов.
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Анастасия Чинкова