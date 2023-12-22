В Киеве признали провал контрнаступления ВСУ

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов и не оправдало ожиданий.
«Да, наступательные операции не дали результата, которого мы бы с вами хотели. Поскольку тот результат, который мы хотели, уже сегодня говорил бы об окончании войны», - сказал Подоляк в интервью украинскому телеканалу «24 канал».
По его словам, украинские власти имеют понимание, как необходимо изменить тактику ВСУ, чтобы «выглядеть более эффективно» на поле боя.
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