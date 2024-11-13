Bild: ВСУ начали использовать американские снаряды для советской пушки «Пион»

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Вооружённые силы Украины получили снаряды американского производства для советских самоходных пушек 2С7 «Пион». Это орудие является самой тяжёлой пушкой в мире среди тех, что ещё эксплуатируются.
ВСУ используют пушки «Пион» в боях у города Дзержинск (украинское название — Торецк), сообщает немецкое издание Bild. Для стрельбы из этого орудия используются снаряды калибра 203 миллиметра, которые весят около 100 килограммов.
В публикации отмечается, что Украина израсходовала все запасы советских снарядов для «Пионов» ещё в 2022 году, поэтому до недавнего времени эти пушки не использовались. Однако затем снаряды калибром 203 миллиметра поступили из США.
Дело в том, что ещё в годы Второй мировой войны США выпускали буксируемую гаубицу M115 калибра 203 миллиметра. В 1950-х годах была разработана самоходная установка М110 того же калибра, которая активно использовалась во время войны во Вьетнаме. Эту систему сняли с вооружения армии США только в 1990-х годах, поэтому в арсеналах осталось некоторое количество снарядов калибра 203 миллиметра, которые теперь отправляются на Украину.
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В публикации отмечается, что Украина израсходовала все запасы советских снарядов для «Пионов» ещё в 2022 году, поэтому до недавнего времени эти пушки не использовались. Однако затем снаряды калибром 203 миллиметра поступили из США.
Дело в том, что ещё в годы Второй мировой войны США выпускали буксируемую гаубицу M115 калибра 203 миллиметра. В 1950-х годах была разработана самоходная установка М110 того же калибра, которая активно использовалась во время войны во Вьетнаме. Эту систему сняли с вооружения армии США только в 1990-х годах, поэтому в арсеналах осталось некоторое количество снарядов калибра 203 миллиметра, которые теперь отправляются на Украину.
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Александр Бойцов