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Соединённые Штаты просто «кинули» Украину в самый тяжёлый момент с поставками вооружений и военного снаряжения. В результате украинская армия оказалась наполовину безоружной.
Об этом написал в своём телеграм-канале депутат Верховной рады Максим Бужанский. Именно таким образом, используя сленг «братвы» из 90-х, отреагировал парламентарий на заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера. Представитель американского военного ведомства сообщил, что с апреля 2024 года США поставили Киеву 83% от обещанных боеприпасов, 67% от обещанных систем ПВО и 60% средств огневого поражения.
Возмущённый депутат обвинил американцев в том, что они оставили украинских солдат «полубезоружными» в самый «отчаянный» момент войны. Гарантии же безопасности Украины в такой ситуации он с иронией назвал не просто железными, а «чугунными».
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Александр Бойцов