Bild: ВСУ применяют Panzerhaubitze 2000 для ударов по РФ

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Немецкую гаубицу Panzerhaubitze 2000 используют украинские боевики под Харьковом, чтобы бить по российским территориям. Об этом сообщает издание Bild. Дальность стрельбы из такого вооружения составляет до 40 километров.
По словам корреспондента газеты Бьорна Штритцеля, который был на позициях боевиков ВСУ, в конце мая Германия одобрила использование Украиной поставляемых ей вооружений для ударов по РФ. Гаубичный расчет расположен в блиндаже в леске «неподалеку от российской границы».
После приказа боевики выводят гаубицу на позицию для огня, несколько раз стреляют и отступают назад, чтобы западное вооружение не уничтожили российские дроны.
По словам украинских артиллеристов, у Panzerhaubitze 2000 мощная броня, гаубица высокоточная. Однако в ней нет кондиционеров, поэтому приборы ломаются из-за высоких температур.
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После приказа боевики выводят гаубицу на позицию для огня, несколько раз стреляют и отступают назад, чтобы западное вооружение не уничтожили российские дроны.
По словам украинских артиллеристов, у Panzerhaubitze 2000 мощная броня, гаубица высокоточная. Однако в ней нет кондиционеров, поэтому приборы ломаются из-за высоких температур.
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Никита Кротов