В зоне СВО впервые уничтожены британская гаубица и украинская «Хмара»

Фото: сайт Минобороны РФ
Российские военные впервые в зоне проведения СВО уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы «Хмара» и уничтожили британскую гаубицу L-119, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, украинская установка была поражена на Авдеевском направлении. Кроме того, в ходе позиционной борьбы ВС РФ поразили 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США.
Британская гаубица L-119 уничтожена ударом российской армии на Донецком направлении.
В министерстве также привели подробности о потерях противника. За сутки боя ВСУ лишились 420 военных и несколько единиц тяжелой техники.
Прежде Минобороны показало кадры уничтожения немецкого ракетного комплекса IRIS-T.
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Британская гаубица L-119 уничтожена ударом российской армии на Донецком направлении.
В министерстве также привели подробности о потерях противника. За сутки боя ВСУ лишились 420 военных и несколько единиц тяжелой техники.
Прежде Минобороны показало кадры уничтожения немецкого ракетного комплекса IRIS-T.
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Анастасия Чинкова