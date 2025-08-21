«Были вынуждены сдать...»: ВСУ передали бойцам ВС РФ координаты стрелявшего в спину боевикам заградотряда
В эфире Первого канала советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что несколько дней назад военнослужащие 31-й бригады ВСУ передали россиянам координаты заградительного отряда на южно-донецком направлении.
По его словам, боевиков ВСУ «выдали», поскольку они обстреливали свои же подразделения, после чего по указанным координатам был нанесён артудар.
«Были вынуждены сдать..., потому что они стреляли в спину своим», — сказал Кимаковский.
Ранее Кимаковский утверждал, что российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). По его словам, подразделения группировки ВС РФ «Центр» на юго‑востоке города, в районе Чунишино, пробили линию обороны и заняли выгодные позиции; на этом участке продолжаются интенсивные бои и, как утверждается, украинские силы несут значительные потери. По мнению источника, достигнутый успех может повлиять на дальнейшее развитие ситуации в ДНР и на ход спецоперации в целом.