«Были вынуждены сдать...»: ВСУ передали бойцам ВС РФ координаты стрелявшего в спину боевикам заградотряда

21 августа 2025, 22:25

Кимаковский: боевики ВСУ передали бойцам ВС РФ координаты заградотряда

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

В эфире Первого канала советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что несколько дней назад военнослужащие 31-й бригады ВСУ передали россиянам координаты заградительного отряда на южно-донецком направлении.





По его словам, боевиков ВСУ «выдали», поскольку они обстреливали свои же подразделения, после чего по указанным координатам был нанесён артудар.





«Были вынуждены сдать..., потому что они стреляли в спину своим», — сказал Кимаковский.