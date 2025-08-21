Минздрав сообщил о новых пострадавших после удара ВСУ по жилому массиву в Енакиеве

21 августа 2025, 21:15

Минздрав ДНР: до 21 человека выросло число пострадавших при ударе ВСУ по Енакиеву

Фото: iStock/maxim4e4ek

Число пострадавших в результате удара ВСУ по Енакиеву в ДНР выросло до 21 человека. Об этом пресс-служба Минздрава республики сообщила в беседе с ТАСС.





Отмечается, что при ударе украинских войск по населённому пункту пострадал 21 мирный житель, включая одного ребёнка. Ещё двое человек погибли от полученных ранений.



Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ ударили по жилому массиву в Енакиеве. Изначально речь шла о двух погибших и двух пострадавших. Удары были нанесены с помощью беспилотников.



Также в этот день сообщалось, что бойцам ВС России удалось выстоять против превосходящих в 10 раз сил ВСУ.



