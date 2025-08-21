Родные погибших и пропавших без вести бойцов ВСУ хотят выйти на протест в Киеве

21 августа 2025, 21:44

Фото: iStock/Vadven

Родственники погибших и пропавших без вести военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины намерены провести митинг в центре Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в украинской столице.