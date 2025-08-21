Родные погибших и пропавших без вести бойцов ВСУ хотят выйти на протест в Киеве
Родственники погибших и пропавших без вести военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины намерены провести митинг в центре Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в украинской столице.
Отмечается, что акция запланирована на 23 августа и пройдёт на площади Независимости под лозунгом «Мы никогда не прекратим поиск». Участники требуют от властей предоставить достоверную информацию о судьбе бойцов, принимавших участие в боевых действиях под Волчанском и в Сумской области.
Протест пройдёт на фоне значительных потерь в рядах украинской армии, особенно в подразделениях, задействованных на наиболее напряжённых участках фронта.
Организаторы акции подчеркивают, что их цель – не политическое давление, а право знать правду о своих близких.
