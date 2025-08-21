Задержанный в Италии украинец оказался отставным капитаном ВСУ и экс-служащим СБУ
Задержанный в Италии по подозрению в координации диверсий на «Северных потоках» украинец является отставным капитаном ВСУ и служил в СБУ. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Следователи по этому делу рассказали изданию, что офицер, опознанный полицией ФРГ как Сергей К., по предварительным данным возглавлял группу из двух военнослужащих и четырёх гражданских водолазов, которые были тайно наняты специальным военным подразделением Украины для установки взрывных устройств на трубопроводы в Балтийском море.
Ранее в этот день сообщалось, что итальянские полицейские задержали на основании выданного ФРГ ордера на арест украинца, подозреваемого в участии в подрыве «Северных потоков» в 2022 году.
Читайте также: