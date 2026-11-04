«Били всем подряд»: подростка спасли из пыточной под Киевом

04 ноября 2026, 17:53

В Киевской области спасли 14-летнего подростка из пыточной

Фото: istockphoto/Silent_GOS

14-летний юноша, освобождённый из подвала дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, опубликовал в своём аккаунте в TikTok рассказ о пережитом. По его словам, он жил рядом со зданием, где, как сообщается, располагалась секретная тюрьма, и когда начались протесты, перелез через забор.





В понедельник украинские СМИ сообщили, что вооружённые мужчины удерживают около 40 человек в подвале дома в Петропавловской Борщаговке. У здания собралась толпа: люди скандировали «позор» и снимали происходящее на камеры. Со временем акция протеста переросла в силовую стычку гражданских с полицейскими, очевидцы слышали выстрелы. Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщила, что по этому происшествию назначили проверку.



Часть удерживаемых на фоне протестов отпустили, при этом у одного человека был сломан позвоночник, у остальных заметны следы побоев. Из подвала также вывели 14-летнего подростка.





«Меня схватили за волосы. Просто били, не знаю, били всем подряд. Лопатами, ногами, кулаками. Потом схватили за волосы и швырнули в другую стену. А поскольку, когда меня бросали, я приземлился на живот, они начали бить меня головой об пол», — рассказал школьник.