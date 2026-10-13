В Харькове сотрудники ТЦК насильно мобилизовали голого мужчину

13 октября 2026, 01:15

В Харькове сотрудники ТЦК сорвали с мужчины на улице всю одежду и мобилизовали его

Фото: iStock/sandsun

В Харькове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали голого мужчину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.