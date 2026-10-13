В Харькове сотрудники ТЦК насильно мобилизовали голого мужчину
В Харькове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали голого мужчину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Грубые действия военкомов подтверждает видеозапись, которую опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, как несколько человек в военной форме заталкивают мужчину без одежды в микроавтобус. В материале подчеркивается, что изначально на украинце были шорты и футболка, однако их с него сорвали сотрудники ТЦК.
Напомним, что на фоне нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины киевский режим уже какое-то время сталкивается с растущим числом скандалов, связанных с действиями работников территориального центра комплектования. Мужчины призывного возраста всеми способами уклоняются от призыва: незаконно покидают страну, поджигают военкоматы, прячутся по домам и избегают появления на улицах.
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