Во Львове сотрудники ТЦК похитили журналиста

01 ноября 2026, 02:28

Фото: iStock/Irina Piskova

Во Львове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) увезли журналиста и основателя движения «За мир» Остапа Стахива во время прямой трансляции. Об этом пишут украинские СМИ.