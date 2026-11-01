Во Львове сотрудники ТЦК похитили журналиста
Во Львове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) увезли журналиста и основателя движения «За мир» Остапа Стахива во время прямой трансляции. Об этом пишут украинские СМИ.
По свидетельствам очевидцев, 31 октября днём к АЗС WOG на улице Луганской прибыли два микроавтобуса с представителями ТЦК. В этот момент Стахив вёл прямой эфир на YouTube. В ходе событий один из сотрудников выбил телефон из рук журналиста, после чего связь с ним прервалась.
Сторонники журналиста расценивают случившееся как похищение и полагают, что оно связано с его профессиональной и правозащитной деятельностью. При этом в Львовском областном ТЦК отрицают факт похищения и обвинения в политическом преследовании. По версии ведомства, Стахив проходит военно‑врачебную комиссию — её результаты должны установить, пригоден ли он к военной службе.
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