«Быстро и профессионально»: На Украине появился новый способ избежать мобилизации

Фото: iStock/rudchenko
В днепропетровских пабликах начали появляться объявления с предложением сломать руку или ногу, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Об этом пишет украинское издание «Страна».
«Быстро и профессионально предоставляю отсрочку. Профильное медицинское образование. Точечное воздействие. Использование качественной анестезии. Отслеживание состояния при восстановлении», — гласит одно из объявлений.
Кроме того, исполнитель услуги обещает также помочь оформить все необходимые документы. А в случае повторного обращения автор гарантирует скидку.
При этом издание ссылается на адвоката Марину Бекало, которая пояснила, что отсрочку военнообязанный мужчина сможет получить только в случае, если ему необходима операция. При незначительной травме человека все равно признают годным к службе в ВСУ.
Читайте также:
Кондитер, слесарь и строитель: стало известно, кто состоит в «хваленой» 5-й штурмовой бригаде ВСУ
Умеров: украинцы из Европы должны вступить в формирующийся в Польше легион ВСУ
400 000 в розыске: украинцы массово бегут от мобилизации в ВСУ
Элина Позднякова