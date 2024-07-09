400 000 в розыске: украинцы массово бегут от мобилизации в ВСУ

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На Украине с февраля 2022 года сотрудники местных военкоматов объявили в розыск более 400 тысяч уклонистов. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на юриста Романа Лихачева. Отмечается, что с начала СВО на нарушителей воинского учета также составили 180 тысяч административных протоколов.
По данным издания, в 2022 году на украинцев составили 55 тысяч протоколов за нарушение воинского учета, а за 2023 и половину 2024 года – уже 130 тысяч, всего граждане заплатили штрафов на 3,7 млн долларов.
Ранее Минобороны России заявило, что иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на территории Украины, открыто сообщают о своих потерях по радиосвязи. Ведомство опубликовало запись одного из перехватов, где военный говорит о потерях и в отчаянии просит прислать подкрепление: «Нужно больше людей, мало людей. Пришлите опытных бойцов».
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