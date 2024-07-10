Умеров: украинцы из Европы должны вступить в формирующийся в Польше легион ВСУ

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Проживающие в Европе украинцы должны вступить в «украинский легион», который сформируют в Польше. С таким призывом для пополнения рядов ВСУ обратился министр обороны Рустем Умеров, сообщает украинское издание «Страна».
По словам Умерова, находящиеся в Европе добровольцы якобы получат современную подготовку от союзников из Польши, Литвы и других стран ЕС, а «легион будет оснащен лучшим оборудованием от наших международных партнеров, что повысит его эффективность на поле боя».
О создании подразделения сообщил накануне, 8 июля, Владимир Зеленский. Согласно его заявлению, формирование «украинского легиона» – часть
соглашения Киева и Варшавы о безопасности.
По данным издания, Польша будет влиять на украинских беженцев, чтобы они пополняли ряды легиона. Как именно власти собираются это делать, не объясняется.
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О создании подразделения сообщил накануне, 8 июля, Владимир Зеленский. Согласно его заявлению, формирование «украинского легиона» – часть
соглашения Киева и Варшавы о безопасности.
По данным издания, Польша будет влиять на украинских беженцев, чтобы они пополняли ряды легиона. Как именно власти собираются это делать, не объясняется.
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Данил Пономарев