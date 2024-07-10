Кондитер, слесарь и строитель: стало известно, кто состоит в «хваленой» 5-й штурмовой бригаде ВСУ

Источник фото: telegram-канал Ахмеда Дудаева
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев разместил в своих соцсетях видео с пленными украинцами из 5-й штурмовой бригады ВСУ, сдавшимися российской стороне добровольно. Среди боевиков оказались, в том числе, мобилизованные слесарь, кондитер и строитель. Таким образом соратник Кадырова ответил на видеозапись украинского блогера Дмитрия Карпенко с двумя пленными чеченцами, которых, по словам автора канала, поймала та самая «хваленая 5-я штурмовая бригада».
Дудаев указал на разницу между пленными чеченцами и бойцами ВСУДудаев назвал блогера «нацистским отродьем» и отметил важную вещь, которая отличает чеченских пленных и украинских.
«Первое принципиальное различие – этих двух бойцов-чеченцев взяли в плен, когда они были контужены. Они были в бессознательном состоянии. <…> А вот эти, которые за спиной, представители этой 5-й штурмовой бригады, они добровольно сдались в плен», – заявил Дудаев.
Чеченский министр также обратил внимание, что украинские пленные бежали от оккупации киевского режима, и сами охотно рассказывают о его преступлениях, в то время как взятых в плен чеченцы под пытками вынудили критиковать свою родину.
«Ты, нацистское отродье, хвалишься тем, что вы смогли захватить пару чеченцев, а мы можем вам здесь показать целое отделение 5-й штурмовой бригады, которое находится в плену у российской стороны», – подчеркнул министр.По словам Дудаева, сейчас большинство жителей Украины находятся под оккупацией властей Киева, которые «хватают мужчин на улицах и отправляют на передовую».
«Сегодня достойные люди в вашей стране оккупированы. Когда украинский народ предпримет хоть какие-то действия для деоккупации?» — вопросил Дудаев.
Источник фото: telegram-канал Ахмеда Дудаева
«Вот эти вот бедолаги, они сбежали как раз-таки от оккупации фашистского, нацистского режима. <…> То, что вы заставляете на камеру, через какие-то предварительные пытки, людей говорить какие-то вещи – это не отражает действительности», – сказал Ахмед Дудаев.Сподвижник Рамзана Кадырова добавил, что настоящие чеченцы, на которых не давят пытками, освобождали десятки населенных пунктов, в том числе город Мариуполь, и продолжают освобождать новые села.
Ближе к концу видео стало понятно, из кого состоит «хваленая 5-я штурмовая бригада ВСУ». Среди пленных оказались мобилизованные кондитер, слесарь и строитель (таймкод на видео 11:13).
Источник фото: telegram-канал Ахмеда Дудаева
Повальную мобилизацию на Украине осуждают даже местные власти
Повальная мобилизация на Украине поражает не только мирных жителей, но даже местные власти. Когда на ж/д вокзале в Черновцах насильно скрутили и мобилизовали приезжего, сдержать эмоций не смог даже мэр города:
«Это выглядит практически как охота на людей, на гостей города. Сейчас все боятся ехать в Черновцы. Такими темпами в Черновцы скоро не будет приезжать ни один транспорт — ни автобусы, ни поезда».Ситуация дошла до того, что пассажиры стали выходить на предыдущих станциях и добираться до города другими путями, а некоторые просто остаются внутри поезда до тех пор, пока он не въедет в депо, где их точно не будут ждать сотрудники ТЦК.
Мобилизация на Украине приобрела новые черты
По мнению некоторых военкоров, факт того, что критика мобилизации начала исходить даже от мэров, говорит о растущем недоверии среди всех слоев населения, которое приведет к еще более серьезным последствиям для Украины.
Украинцы предпочитают сдаваться в плен, жалуясь на насильственную мобилизацию и условия в ВСУФото: iStock/Sinenkiy
Многие украинцы понимают, что мобилизация – это дорога без возврата. Ранее украинский военнопленный Андрей Бабенко заявил, что на фронте расстреливают украинцев, которые сдаются в плен Вооруженным силам России, а служба в ВСУ — это билет в один конец.
Несколько дней назад стало известно о четырех бойцах ВСУ, которые ради того, чтобы сдаться в плен, переплыли Днепр на самодельных плотах. Солдаты собрали плавсредства из пустых пластиковых бутылок, переправились на левый берег и организованно сдались. Российские военнослужащие уже ждали их, так как те связались с ними по специальным каналам перед переходом и обсудили детали своей капитуляции.
Появились кадры сдачи в плен бойца ВСУ российским военным
Вместе с тем все чаще всплывает информация о серьезной неподготовленности украинских мобилизованных. Перед отправкой на фронт их практически ничему не обучают, а после ранений и контузий все равно возвращают на передовую. К примеру, боевик ВСУ Вячеслав Задорин рассказал, что его насильно забрали в военкомат, когда он шел с работы домой, а после 11 дней в учебке уже оказался на ЛБС.
Другой взятый в плен украинец рассказал, что подконтрольные Киеву СМИ без конца лгут о ситуации на фронте и в РФ. Журналисты не описывают того, что на самом деле происходит на линии боевого соприкосновения. По словам пленного, когда он попал на фронт, то осознал, что его заставляли «воевать с братьями».
Военнослужащий подчеркнул, что, когда он попал к бойцам ВС РФ, то к нему нормально отнеслись, и вспомнил слова своего покойного отца, который говорил, что русские и украинцы – братья.
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