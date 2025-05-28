«Бить по Берлину»: в Москве обсуждают ответ в случае удара Taurus по РФ
Симоньян: В РФ обсуждают ответ в случае удара Taurus по Москве
В Москве обсуждают ответ на возможные удары немецкими дальнобойными ракетами Taurus по территории России. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве , то нам ничего не остаётся, кроме как бить по Берлину», — написала Симоньян в Telegram-канале.При этом она уточнила, что ВСУ не могут самостоятельно обслуживать и вводить в полетное задание немецкие ракеты.
Напомним, в понедельник, 26 мая, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия отменила ограничения дальнобойности вооружений, поставляемых Украине.
При этом argumenti.ru пишут, что Германия ведёт очень рискованную игру.
«Возможно, Мерц решился на этот спич из дипломатических соображений. Сейчас западные союзники Украины пытаются давить на Москву для того, чтобы российская армия остановила своё начинающееся наступление, которое сопровождается масштабными атаками беспилотников», — говорится в материале.
Автор отмечает, что Мерц фактически подставляет ФРГ под ответный удар России.