«Бить по Берлину»: в Москве обсуждают ответ в случае удара Taurus по РФ

28 мая 2025, 16:45

Симоньян: В РФ обсуждают ответ в случае удара Taurus по Москве

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

В Москве обсуждают ответ на возможные удары немецкими дальнобойными ракетами Taurus по территории России. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.







«В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве , то нам ничего не остаётся, кроме как бить по Берлину», — написала Симоньян в Telegram-канале.

«Возможно, Мерц решился на этот спич из дипломатических соображений. Сейчас западные союзники Украины пытаются давить на Москву для того, чтобы российская армия остановила своё начинающееся наступление, которое сопровождается масштабными атаками беспилотников», — говорится в материале.