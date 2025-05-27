«Попытка давления»: эксперт объяснил цель снятия ограничений по дальности военных поставок Украине

Сегодня, 27 мая, свой день рождения отмечает российская актриса кино Мария Шукшина. Ей исполняется 58 лет. В последнее время старшая дочь выдающегося режиссёра Василия Шукшина и талантливой актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной привлекает внимание своей активной гражданской позицией и громкими скандалами. Подробности читайте в материале «Радио 1».