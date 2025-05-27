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Снятием ограничений по дальнобойности поставляемого Украине оружия Запад пытается надавить на Россию. Так считает председатель Комитета ветеранов подразделений особого риска РФ, капитан 1-го ранга в отставке Александр Евсеев.
В понедельник, 26 мая, Мерц заявил, что Германия отменила ограничения дальнобойности вооружений, поставляемых Украине.
По его словам, есть определенные договоренности о возможности использования того или иного оружия, которые зафиксированы в международных договорах.
Он считает, что заявление Мерца о снятии ограничений по дальности использования оружия являются попыткой оказать давление на РФ в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине и улучшить свои позиции.
При этом эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день ВС РФ владеют инициативой по всей линии фронта.
В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT выразил мнение, что такое решение Мерца приведет к эскалации.
По словам специалиста, лидеры стран ЕС уверены, что Москва не станет принимать крайние меры, а согласится на их условия. Однако Леонков отметил, что в итоге региональный конфликт рискует стать континентальным.
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Западные страны сняли ограничения по дальности военных поставок Украине
По его словам, есть определенные договоренности о возможности использования того или иного оружия, которые зафиксированы в международных договорах.
«Если коллективный Запад нарушит эти договоренности, Россия может обратиться в ООН, а также принять необходимые меры, чтобы защитить свою территорию. У нас есть комплекс «Орешник», который минимум на десять лет по своим характеристикам обгоняет западные аналоги и уже доказал свою эффективность», — отметил Евсеев в беседе с «Петербургским дневником».
Он считает, что заявление Мерца о снятии ограничений по дальности использования оружия являются попыткой оказать давление на РФ в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине и улучшить свои позиции.
При этом эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день ВС РФ владеют инициативой по всей линии фронта.
В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT выразил мнение, что такое решение Мерца приведет к эскалации.
«Данное решение, как и то, что ФРГ собирается поставить Taurus, приведёт к тому, что возникнет «Казус Белли». Россия предупреждала, что такие решения ведут к усилению эскалации. После чего они становятся участниками конфликта со всеми последствиями», — объяснил Леонков.
По словам специалиста, лидеры стран ЕС уверены, что Москва не станет принимать крайние меры, а согласится на их условия. Однако Леонков отметил, что в итоге региональный конфликт рискует стать континентальным.
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Западные страны сняли ограничения по дальности военных поставок Украине
Элина Позднякова