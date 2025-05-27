«Станут законными целями»: Стало известно, как Россия может ответить на атаки со стороны Украины

Фото: iStock/Olena Bartienieva
Россия может нанести удары по заводам, где производят ракеты Taurus. Так считает председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой.
«Заявление Мерца о том, что они якобы сняли все ограничения на поставки дальнобойного вооружения киевскому режиму, говорит о том, что Европа не стремится остановить кровопролитную войну на Украине. Наоборот, речь идет о повышении градуса напряжения и усилении военных действий через поставку дополнительных объемов оружия», — отметил Липовой в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Он добавил, что при эскалации украинского конфликта, заводы, где производят ракеты Taurus, станут законными целями для ВКС РФ. Эксперт уточнил, что Россия сможет нанести по ним удары, если ракеты полетят в сторону наших городов, для ликвидации источника опасности.
В свою очередь депутат ГД Виктор Водолацкий заявил, что Москва может применить «другое» оружие, если Запад все-таки решит поставить Киеву дальнобойные ракеты. Об этом пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости.
По словам Водолацкого, Россия обладает необходимым вооружением для того, чтобы обеспечить безопасность своих населенных пунктов и не допустить их обстрелов.
Читайте также:
«Попытка давления»: эксперт объяснил цель снятия ограничений по дальности военных поставок Украине
Мерц сделал новое заявление о дальнобойных вооружениях для Украины
Воронеж, Москва и Тула: Военэксперт раскрыл, куда могут долететь дальнобойные ракеты НАТО
Элина Позднякова