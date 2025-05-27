«Есть чем ответить»: Генерал предостерег Украину от провокаций в адрес России

У России есть чем ответить на атаки со стороны Украины, заявил в беседе с NEWS.ru российский генерал Сергей Липовой. По его словам, киевский режим с союзниками не слышат слова Москвы о готовности к мирному диалогу. Собеседник уточнил, украинская власть показывает своими обстрелами, что не заинтересована в мире.