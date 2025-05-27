«Есть чем ответить»: Генерал предостерег Украину от провокаций в адрес России

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У России есть чем ответить на атаки со стороны Украины, заявил в беседе с NEWS.ru российский генерал Сергей Липовой. По его словам, киевский режим с союзниками не слышат слова Москвы о готовности к мирному диалогу. Собеседник уточнил, украинская власть показывает своими обстрелами, что не заинтересована в мире.
Офицер подчеркнул, что российская сторона оставляет за собой право нанести удар, если Киев не услышит очередное предупреждение.
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«Поэтому Россия в очередной раз предупредила о том, что у нас есть чем ответить (...) Россия сделала очередное предупреждение. И если киевский режим этого не услышит, тогда Россия оставляет за собой право нанести этот уничтожающий удар», — сказал Сергей Липовой.Первые за три года прямые российско-украинские переговоры состоялись в Стамбуле, 16 мая. Стороны договорились об обмене в формате «тысяча на тысячу» и о выработке сторонами видения «возможного будущего прекращения огня».
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Никита Кротов