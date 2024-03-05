Битва за Красногоровку и заход в Терны: последние новости СВО

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Российские военнослужащие продвинулись на Луганском направлении, расширив зону контроля. Где позиции ВСУ под постоянными ударами ВС РФ и какой населенный пункт заняли российские бойцы, читайте в материале «Радио 1».
Донецкое направление
Российские бойцы смогли продвинуться на южной окраине Красногоровки и закрепиться на улице Школьная, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Активные боевые действия продолжаются, стороны обмениваются взаимными артобстрелами. Продвижение ВС РФ также зафиксировано в районе Новомихайловки.
Запорожское направление
ВС РФ атакуют южные и юго-восточные окраины Работино. С обеих сторон активно работает артиллерия, а сам населённый пункт преимущественно продолжает оставаться в серой зоне. Российские военные ведут постоянный огонь по позициями противника в Орехове, Пятихатках, Малой Токмачке.
Бахмутское направление
На Бахмутском направлении ВС РФ при поддержке артиллерии продолжают штурмовые действия в районе Клещеевки, Богдановки. В районе Ивановского российским бойцам удалось расширить зону контроля.
Луганское направление
ВС РФ применяют средства дальнего поражения и продолжают продвигаться у Ямполевки и Тернов. Позиции противника под ударом российской армии в Табаевке и Синьковке.
Также сообщается о продвижении ВС РФ в районе Тернов.
«ВС РФ зашли в н.п. Терны с восточной стороны. Работает тяжелая артиллерия, РСЗО, ВКС», - рассказал военный корреспондент Евгений Лисицын.
Артёмовское направление
В районе Часов Яр российская армия вытесняет Вооруженные Силы Украины к юго-западным окраинам Ивановского (Красного), западнее Артёмовска. Также поступают сообщения о столкновениях у Богдановки.
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