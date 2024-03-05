В России указали на уязвимые места Abrams

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Нейтрализация американского танка M1 Abrams с помощью беспилотников FPV требует атаки моторного отсека или пространства между корпусом и башней , объяснил командиру российского расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Рассвет в видеоролике, опубликованном Telegram-каналом «Народный фронт».
«Бить прицельно в заднюю часть, где расположен радиатор, моторный отсек. Либо останавливать его, "разувать" и стараться бить под башню. Работать быстро и четко, слаженно», — отметил он.
По словам командира, трудностей с выводом из строя танка не возникло.
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Александр Климов