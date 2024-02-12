Бывшие солдаты ВСУ объяснили, почему решили перейти на сторону России

Видеоблогер и журналист из США Патрик Ланкастер опубликовал на своем YouTube-канале репортаж о бывших солдатах ВС Украины, которые перешли на сторону РФ.
Для многих украинских военнослужащих решающим фактором стало отношение ВСУ к своим солдатам.
Военнослужащий из Харьковской области Евгений Кравченко заявил, что «к украинской армии душа не лежала», так как было видно, какая она изнутри.
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«Я видел своими глазами, как относились «азовцы» к людям в Мариуполе. Не выпускали при эвакуации, расстреливали машины с мирными жителями, грабили магазины», — рассказал военный из Донецка Николай Захарченко.
«На момент начала СВО находился в отпуске, поехал к знакомым, оказался на территории ЛНР. Тогда я понял, что вот мой шанс покинуть украинскую армию и принять сторону тех, кто мне ближе по духу», — поделился Кравченко.
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Диана Аванесян