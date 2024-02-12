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Командование ВСУ, предположительно, перебросило в Авдеевку одну из своих лучших штурмовых бригад. Об этом пишет Forbes, со ссылкой на собственные источники.
Согласно статье, это сделано для того, чтобы отодвинуть армию России от главной асфальтированной дороги, которая ведет в центр Авдеевки.
Также автор напомнил, что на прошлой неделе новым главкомом ВСУ был назначен Александр Сырский, который известен тем, что готов отправлять на смерть бойцов ВСУ. Издание предполагает, что президент Украины Владимир Зеленский, продвигая Сырского, дал понять, что не намерен отступать от Авдеевки и бои за нее будут продолжаться.
Источники считают, что ВСУ планируют создать в Авдеевке «ловушку истощения» для ВС РФ, как это было в Артемовске, при этом отмечается серьезные дефицит снарядов у украинской армии.
Таким образом, автор статьи полагает, что при дефиците снарядов неважно, сколько будет штурмовых бригад ВСУ в Авдеевке. В худшем случае подобные действия могут привести украинские войска к кровавой бойне, которые вынуждены будут бежать на запад из города, который они больше не будут в состоянии защитить.
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«То, что украинцы усилят Авдеевку, не было предрешено. Очевидно, решив остаться и сражаться, украинские силы идут на огромный риск. Возможно, это было решение не Тарнавского», - говорится в статье.
Источники считают, что ВСУ планируют создать в Авдеевке «ловушку истощения» для ВС РФ, как это было в Артемовске, при этом отмечается серьезные дефицит снарядов у украинской армии.
Таким образом, автор статьи полагает, что при дефиците снарядов неважно, сколько будет штурмовых бригад ВСУ в Авдеевке. В худшем случае подобные действия могут привести украинские войска к кровавой бойне, которые вынуждены будут бежать на запад из города, который они больше не будут в состоянии защитить.
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Элина Позднякова