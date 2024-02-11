Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ МО РФ: Российские войска уничтожили склад ВСУ с авиационными боеприпасами

МО РФ: Российские войска уничтожили склад ВСУ с авиационными боеприпасами

Минобороны сообщило о поражении российскими военными склада боеприпасов ВСУ
11 февраля 2024, 15:08
Фото: istockphoto/aapsky

Фото: istockphoto/aapsky

Российские военные уничтожили склад с авиационными средствами поражения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Новгородовки в ДНР. Там же они нанесли огневое поражение пункту управления украинской штурмовой бригады.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ. По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Конашенкова, склад боеприпасов был поражён при помощи дальнобойного оружия. Помимо перечисленных объектов, была поражена живая сила и боевая техника в 119 районах. Удары наносились при помощи беспилотных летательных аппаратов, авиации, ракет и дальнобойной артиллерии.

Также за прошедшую неделю Вооружённые силы РФ нанесли 31 комбинированный удар по обхектам военно-промышленного комплекса Украины и связанной с ним инфраструктуре. При атаках применялось высокоточное оружие, в том числе сверхдальнее воздушного и морского базирования, а также беспилотники.

Читайте также:

Российские десантники установили триколор в освобождённом посёлке Весёлое в ДНР

Российские бойцы захватили атаковавший их дрон-камикадзе ВСУ

Российская армия за неделю нанесла 31 групповой удар по объектам ВПК Украины
#склад
#оружие
#техника
#минобороны
#удар
#рф
#служба
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: СВО продолжается, пока противники РФ отвергают мирный путь решения вопросов
11 февраля 2024, 14:44

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, однако, если он отвергается, в таком случае СВО продолжается. Об этом Песков сообщил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
Представитель Кремля подчеркнул, что глава российского государства Владимир Путин неоднократно предлагал путь диалога. Стоит отметить, что на Украине был введен запрет на переговоры с РФ на законодательном уровне.

По словам Пескова, переход к военному решению конфликта стал крайней мерой после того, как Москве было отказано в каком-либо обсуждении законных озабоченностей России.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что для мирных переговоров по Украине необходимо отменить декрет Киева об их запрете.

Читайте также:

Песков предположил, как Запад воспримет историческую часть интервью Путина

Российские десантники установили триколор в освобождённом посёлке Весёлое в ДНР

ВС РФ атаковали место под Харьковом, где офицеры ВСУ отмечали назначение Сырского
#владимир путин
#запрет
#переход
#всу
#запад
#песков
#рф
#переговоры
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-командир ВСУ пригрозил украинцам зачистками за отказ идти в армию
В «Айдаре»* грозят зачистить село Космач, где сопротивляются мобилизации
11 февраля 2024, 14:21

Фото: iStock/Olena_Z

Экс-командир украинского батальона «Айдар»*с позывным Дикий пригрозил зачистками в селах и городах, жители которых выступают против мобилизации. Об этом сообщает «Страна.ua».
По словам Дикого, он бы не хотел, чтобы село Космач зачищали как вражескую территорию из-за того, что мужчины отказываются воевать за киевский режим. Бывший командир также призвал судить участников протестов за измену Украине.

Ранее сообщалось, что в рядах украинских войск не понимают, каким образом в рамках плана властей мобилизовать еще 500 тысяч человек в войска, добровольцы «закончились». Примечательно, что в Верховной Раде не раз признавали провал украинцев по мобилизации.

Напомним, на Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля 2022 года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Читайте также:

В ВСУ заявили, что не знают, где найти 500 тысяч человек для мобилизации

Подоляк признал, что дальнейшая мобилизация на Украине будет сложной

«Мобилизация» стала словом 2023 года на Украине

* Запрещенная в России террористическая организация.
#мужчины
#добровольцы
#режим
#владимир зеленский
#мобилизация
#всу
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Челябинские студенты-дизайнеры изобрели новое приспособление для бойцов СВО
Челябинские дизайнеры разработали рюкзак для переноски противотанковых ракет
11 февраля 2024, 13:19

Фото: istockphoto/VvoeVale

В челябинском Международном институте дизайна и сервиса шьют уникальные рюкзаки для бойцов на передовой, используя альпийские стропы, огнеупорную ткань и особенные узлы. Осенью 2023 года от военных поступил новый заказ — разработать специальную сумку-рюкзак для переноски противотанковых ракет.
С просьбой о создании такого аксессуара к руководству вуза обратились активисты волонтерского движения «ZOV Чебаркуль». Сами они получили такое пожелание непосредственно от бойцов в зоне проведения спецоперации. Тяжёлые снаряды солдатам приходилось таскать в руках, а это неудобно. Например, вес ракеты от ПТРК «Корнет» составляет 26 килограммов, а её длина — 120 сантиметров, сообщает РИА Новости.

Бойца пытались сами мастерить переноски из подручных материалов, но они были непрочными и неудобными, не выдерживали нагрузки. Будущие дизайнеры занялись созданием рюкзака в рамках студенческого практикума. Сначала в их распоряжении были только длина и вес снаряда. По словам педагогов, ребята с энтузиазмом восприняли задание, особенно когда узнали, для кого будут шить рюкзаки. У многих на СВО сейчас отцы и братья.

Кое-что ребята позаимствовали у туристических и военных рюкзаков, остальное додумали сами. Сначала рисовали эскизы на глаз, потом создали общий чат с солдатами, стали получать замечания и предложения непосредственно от военнослужащих. Было сначала создано пять приспособлений, рассчитанных на одну ракету, и ещё пять — на две. Изделие получило высокую оценку от бойцов на передовой, немедленно поступил заказ на вторую партию рюкзаков, к изготовлению которых уже приступили.

Читайте также:

В Крыму заявили, что от выполнения задач СВО зависит судьба всего мира

Долголеты отправили в зону СВО свыше 4000 комплектов «сухого душа»

Боец СВО из Забайкалья выжил в бою благодаря оберегу, сделанному его женой
#дизайнеры
#активисты
#чат
#сво
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно содержание одного из первых приказов Зеленского главкому Сырскому
Зеленский приказал главкому ВСУ Сырскому избегать застоя в ходе боевых действий
11 февраля 2024, 12:16

Фото: РИА Новости

Украинский президент Владимир Зеленский приказал новому главнокомандующему Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому избегать «застоя» в зоне боевых действий. Также ходу текущего конфликта следует придать новый фокус.
Об этом сообщает сайт американского телеканала CNN. Авторы статьи пишут, что самой насущной задачей, стоящей перед новым главкомом, будет ситуация в районе Авдеевки. Этот плацдарм называют в материале «ареной ожесточённых боёв». По мнению обозревателей, политическое руководство Киева оказывает на Сырского давление с целью создания нового плана боевых действий, который позволит избежать «застоя» в зоне боевых действий.

В публикации также указывается на неважную репутацию нового главнокомандующего, который после боёв за Артёмовск (Бахмут) получил прозвище «генерал 200» из-за того, что решения продолжать сражаться перед лицом превосходящей огневой мощи противника. Это говорит о том, что Сырский не слишком дорожит жизнями своих солдат, подчеркнули авторы статьи.

Читайте также:

«Мясник и груз 200»: стало известно, как Сырского называют в ВСУ

«Презрение и омерзение»: Медведев прокомментировал назначение Сырского главкомом ВСУ

Военкор Поддубный раскрыл несколько шокирующих фактов из биографии Сырского
#сайт
#солдат
#всу
#владимир зеленский
#украина
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Действия России на Украине вызвали панику в НАТО
The Economist: успешная оборона ВС РФ заставила НАТО менять стратегию
11 февраля 2024, 12:11

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Успешная оборона ВС России на Украине толкнула НАТО на срочное переосмысление собственной стратегии. Об этом сообщает The Economist.
Как сообщает источник, «оборонительные сооружения России на юге и востоке Украины стали самыми протяженными в Европе со времен Второй мировой войны». Этот факт является достаточно проблематичным для стран Североатлантического альянса.

Отмечается, что члены Альянса отдавали предпочтение эластичной обороне, которая направлена на то, чтобы задержать нападающие силы, вступая в столкновение на более благоприятных позициях. Однако такая стратегия полностью не совпадает с концепцией защиты НАТО.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс должен быть готов к войне с Россией, которая может начаться в ближайшие двадцать лет. По его мнению, НАТО необходимо организовать структурированную систему для обучения военных.

Читайте также:

Глава Минобороны Норвегии сделал заявление о войне с Россией

Европейцев предупредили о шокирующих последствиях распада Украины

Лавров раскрыл подробности войны России и НАТО
#столкновение
#нато
#война
#россия
#вс рф
#защита
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские бойцы захватили атаковавший их дрон-камикадзе ВСУ
Российские военные захватили атаковавший их украинский FPV-дрон
11 февраля 2024, 09:41

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские военные сумели захватить атаковавший их беспилотный летательный аппарат типа FPV (англ. First-Person View, вид от первого лица). Оператор дрона-камикадзе потерял над ним контроль, и тот упал на землю без взрыва.
Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал боец российского расчёта операторов БПЛА с позывным Якорь. По словам военного, украинский дрон-камикадзе, уже собиравшийся атаковать их подразделение, внезапно стал терять высоту и траекторию движения. Возможно, российские системы радиоэлектронной борьбы сумели подавить сигнал. Либо оператор беспилотника оказался не слишком компетентным. Однако дрон упал на землю и просто развалился пополам, а боевой заряд не сдетонировал.

Российские бойцы подобрали повреждённый аппарат, чтобы изучить его, а, возможно, починить и использовать против противника его же оружие. Взрывчатку солдаты трогать не стали. Как сказал в заключение разговора Якорь, этот раунд «войны дронов» остался за Вооружёнными силами РФ.

Читайте также:

В Тамбове вводили режим «Ковер» из-за украинских беспилотников

ФСБ задержала военного​​​​Минувшей ночью ПВО сбили 19 украинских беспилотников над территорией России

ФСБ задержала военного, пытавшегося продать БПЛА Минобороны в интернете
#оружие
#дрон
#бпла
#аппарат
#оператор
#солдаты
#рф
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские десантники установили триколор в освобождённом посёлке Весёлое в ДНР
Тульские десантники установили российский флаг в освобождённом Весёлом в ДНР
11 февраля 2024, 08:28

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Бойцы 106-й воздушно-десантной Тульской дивизии установили российский триколор в центре освобождённого ими села Весёлое в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал командир подразделения, штурмовавшего населённый пункт.
В разговоре с корреспондентом РИА Новости офицер рассказал, что десантники установили флаг возле памятника погибшим героям Великой Отечественной войны и посвятили свою победу в бою дедам и прадедам, воевавшим с фашизмом.

«Это очень трепетный момент. Мой дед воевал в годы Великой Отечественной за моё будущее, теперь я воюю за деда, за свою жену, за двоих детей. Не хочу, чтобы они жили в том мире, который предлагают нам наши противники и их покровители. Испытываю чувство гордости за то, что делаю», — рассказал один из бойцов.

Заместитель командира десантного батальона поздравил своих сослуживцев с успешным штурмом, поблагодарил их за храбрость и умелые действия в бою. А также пожелал такой же крепости духа, тактической хитрости и азарта всем российским военным, выполняющим боевые задачи.

Читайте также:

Замаскированные мины и отступление ВСУ: последние новости СВО

ВСУ испытывают катастрофический дефицит снарядов, пишут СМИ

ВСУ отказались от активных действий, поскольку им не хватает людей и боеприпасов
#флаг
#будущее
#великая отечественная война
#днр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-советник главы Минобороны Украины возмутился укреплениями ВСУ
Журналист Бутусов: У Украины «и близко нет» укреплений, похожих на оборону ВС РФ
11 февраля 2024, 08:25

Экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что командованию ВСУ не удалось создать такие же подготовленные линии обороны, как у ВС России.
На своём YouTube-канале главный редактор сайта «Цензор.нет» возмутился, что у украинской армии на фронте нет «и близко» стратегических укреплений, похожих на оборону российской стороны.

Бутусов подчеркнул, что ВСУ столкнулись с нехваткой бетона и спецтехники, а строительство укреплений заключается в рытье окопов лопатами.

Читайте также:

В РАН рассказали, как российская наука помогает военным на СВО

В Европе призвали снять все ограничения на поставки оружия для Украины

Минобороны России: Украина пыталась атаковать гражданские суда в Чёрном море
#украина
#ограничения
#youtube
#сво
#всу
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В РАН рассказали, как российская наука помогает военным на СВО
Глава РАН Красников заявил о создании уникальных бронежилетов для военных на СВО
10 февраля 2024, 21:25

Фото: iStock/Josiah S

Глава Российской академии наук Геннадий Красников в интервью РИА Новости рассказал о достижениях отечественных ученых в области защитных технологий для военных, которые участвуют в специальной военной операции.
По словам Красникова, ученые в период специальной военной операции крайне быстро смогли разработать новые материалы, благодаря которым удалось создать уникальные по защитным свойствам бронежилеты. Однако стоит отметить, что к бронежилетам предъявляются высокие требования, по этой причине создание данного военного атрибута, который полностью соответствует всем необходимым условиям, было проблематично. Но отечественные ученые смогли справиться с поставленными задачами.

Глава РАН отметил, что Российская академия наук принимает участие в разработке новых подходов к военным конфликтам будущего. Он подчеркнул, в ходе спецоперации регулярный процесс модернизации проходит не только оружие, но и методики и подходы.

Читайте также:

ВС РФ атаковали место под Харьковом, где офицеры ВСУ отмечали назначение Сырского

Минобороны России: Украина пыталась атаковать гражданские суда в Чёрном море

В Европе призвали снять все ограничения на поставки оружия для Украины
#ученые
#ран
#оружие
#украина
#всу
#вс рф
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф