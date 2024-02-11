МО РФ: Российские войска уничтожили склад ВСУ с авиационными боеприпасами

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Российские военные уничтожили склад с авиационными средствами поражения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Новгородовки в ДНР. Там же они нанесли огневое поражение пункту управления украинской штурмовой бригады.
Также за прошедшую неделю Вооружённые силы РФ нанесли 31 комбинированный удар по обхектам военно-промышленного комплекса Украины и связанной с ним инфраструктуре. При атаках применялось высокоточное оружие, в том числе сверхдальнее воздушного и морского базирования, а также беспилотники.
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Александр Бойцов