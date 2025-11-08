Президент Кении Руто попросил Зеленского освободить пленных граждан страны

08 ноября 2025, 20:25

Владимир Зеленский

Президент Кении Уильям Руто обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой содействовать освобождению кенийцев, взятых в плен в зоне боевых действий. Об этом африканский политик написал на своей странице в X.





По его словам, в ходе разговора он выразил обеспокоенность тем, что «молодые кенийцы были незаконно завербованы» для участия в боевых действиях на территории Украины.



