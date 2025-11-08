Президент Кении Руто попросил Зеленского освободить пленных граждан страны
Президент Кении Уильям Руто обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой содействовать освобождению кенийцев, взятых в плен в зоне боевых действий. Об этом африканский политик написал на своей странице в X.
По его словам, в ходе разговора он выразил обеспокоенность тем, что «молодые кенийцы были незаконно завербованы» для участия в боевых действиях на территории Украины.
«Я обратился к президенту Зеленскому с просьбой содействовать освобождению любого кенийца, находящегося под стражей в Украине», — говорится в публикации.Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в зоне спецоперации по меньшей мере 1 436 граждан из 36 стран Африки участвуют в боях. Эта цифра, по его словам, отражает только идентифицированных военнослужащих в рядах ВС РФ и может быть выше.
До этого Сибига также обвинил Россию в применении зимы как оружия.