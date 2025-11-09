«Мы не пойдём на риск»: НАТО не развяжет третью мировую войну с Россией из-за Украины

09 ноября 2025, 10:00

Столтенберг: НАТО не развяжет третью мировую войну с Россией из-за Украины

Фото: iStock/Michele Ursi

Бывший генеральный секретарь НАТО (2014–2024), министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не станет вступать в прямой военный конфликт с Россией ради Украины.





В интервью британской газете The Sunday Times он рассказал, что в феврале 2022 года Владимир Зеленский лично звонил ему из бункера в Киеве, неподалёку от которого уже находились российские танки.





«Он сказал: «Я понимаю, что вы не отправите сухопутные войска НАТО, хотя я и не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство. Не позволяйте российским самолётам, беспилотникам и вертолётам летать и атаковать нас», – вспоминает Столтенберг.

«А если в воздухе окажется российский самолёт или вертолёт, мы должны будем его сбить, и тогда мы окажемся в состоянии полноценной войны между НАТО и Россией. А мы этого делать не хотим. Как сказал (экс-президент США Джо – прим.ред.) Байден, который в то время был президентом США, мы не пойдём на риск третьей мировой войны ради Украины», – подчеркнул Столтенберг.