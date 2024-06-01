«РВ»: ВС России нанесли комбинированный удар по энергообъектам на Украине

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина может исчезнуть в ближайшие 50 лет из-за предательства США. Об этом Карлсон сообщил во время беседы с сыном экс-президента Штатов Дональдом Трампом — младшим, которую он разместил на своей странице в социальной сети X.