«РВ»: ВС России нанесли комбинированный удар по энергообъектам на Украине

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Бойцы российской армии в ночь на 1 июня нанесли массированный удар по объектам на территории Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Согласно информации источника, атака носила комбинированный характер. В сторону западных регионов были запущены дроны «Герань», в районе Днепра, Запорожья и Николаева беспилотники задействовались вместе с ракетами «Калибр» и «Кинжал».
Отмечается, что целью российской армии стали энергетические объекты, в особенности крупнейшее в Европе газохранилище, которое находится рядом с городом Стрыя во Львовской области.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Отмечается, что целью российской армии стали энергетические объекты, в особенности крупнейшее в Европе газохранилище, которое находится рядом с городом Стрыя во Львовской области.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова