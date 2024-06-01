Подполье: при ударе по объекту в Одессе поражены разведкорабль и катер ВСУ

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что средний разведывательный корабль и катер Военно-морских сил Украины получили повреждения в порту Одессы, передает РИА Новости.
Уточняется, что в результате атаки есть погибшие и раненые среди солдат. По словам Лебедева, на место прибыло большое число медиков.
Примечательно, что Военно-морские силы Украины пытаются маскировать военные корабли под гражданские суда и регулярно меняют их местоположение в порту.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Примечательно, что Военно-морские силы Украины пытаются маскировать военные корабли под гражданские суда и регулярно меняют их местоположение в порту.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова