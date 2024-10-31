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«Визг и паника на Украине»: ВС РФ уничтожили ж/д мост по которому шло оружие для ВСУ

Военэксперт Матвийчук: удар по мосту в Одесской области может решить исход СВО
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Удар по железнодорожному мосту в Одесской области может решить исход боевых действий. Так считает военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Ранее в ВСУ сообщили, что ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по крупному мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Были выпущены две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолетов тактической авиации. Примечательно, что ВСУ смогли перехватить только две авиационные ракеты.


«Одесса — очень крупный порт. Вся портовая инфраструктура Одесской области является критической для ВСУ. Уничтожение подобных коммуникаций в ряде случаев решает исход боевых действий. Скорее всего, после «Искандеров» по мосту отработали ВКС РФ, как пишут, ракетами Х-59, из-за чего на Украине стоит визг и паника", — пояснил Матвийчук в беседе с NEWS.ru.



Он также считает, что российские войска применили беспилотники «Герань» и крылатые ракеты для удара по мосту в Одесской области. При этом дроны использовали для того, чтобы перегрузить ПВО Украины.

По словам эксперта, разрушенный ж/д мост являлся важной транспортной артерией, по которой Запад перевозил технику и вооружение для ВСУ.
«Душа радуется данному удару. Об этом долго говорили, предупреждали Румынию и Молдавию — рано или поздно этот мост подвергнется удару. Наконец-то до моста добрались», — заключил Матвийчук.

Через этот мост проходило автомобильное и железнодорожное сообщение противника с Молдавией и Румынией.

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#удар
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#дроны
Бывший боец «Вагнера» рассказал о дисциплине в ЧВК
Бывший боец «Вагнера» Ипатов рассказал, что дисциплина в ЧВК была суровая
31 октября 2024, 17:47

Форма ЧВК «Вагнер» (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

О суровой дисциплине в частной военной компании «Вагнер» рассказал ее бывший боец Олег Ипатов в интервью порталу 45.ру. Военнослужащий подчеркнул эффективность правил.
Таким образом бойцам запрещалось употреблять алкоголь и наркотики, мародерствовать и применять насилие по отношению к мирным.

Самая страшная провинность — побег с линии боевого соприкосновения, отказ идти в атаку или «дать заднюю», добавил собеседник.

«Они поддерживали дисциплину на должном уровне. Это очень важно на фронте», — прокомментировал боец.
Он резюмировал, что после участия в боевых действиях было трудно адаптироваться к мирной жизни. После ранения мужчина более полугода был в госпитале, а затем вернулся домой.

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#украина
#война
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Морги Харьковской области переполнены телами боевиков ВСУ
31 октября 2024, 17:46

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Морги Харьковщины переполнены телами украинских боевиков, сообщил замглавы российской администрации региона Евгений Лисняк журналистам.
«…Массово продолжают поступать погибшие военнослужащие ВСУ с волчанского, купянского и курского направлений… При этом существует проблема катастрофического отсутствия мест для хранения тел», — пояснил чиновник.
Ранее сообщалось, что может решить исход боевых действий. Мнение на этот счет высказал военный аналитик Анатолий Матвийчук.

Эксперт перед этим отмечал безвыходное положение боевиков ВСУ на фронте. По его словам, украинская армия даже не в состоянии пополнить свои резервы.

Спецоперация на Украине началась в конце февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим занимался геноцидом мирных граждан Донбасса в течение восьми лет.

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#мир
#украина
#война
#сво
#всу
#конфликт
#новости
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Мишустин: за бойцами СВО будут сохранять рабочие места на весь период их службы
31 октября 2024, 17:11

Михаил Мишустин (Фото: сайт Кремля)

За участниками спецоперации будут сохранять рабочие места на весь период их службы. Об этом на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.
«За каждым участником специальной военной операции в соответствии с законодательством сохраняется его рабочее место. Но такая мера действовала только в течение года. Теперь трудовой договор будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы по контракту», — рассказал Мишустин.

Он выразил надежду на то, что подобные изменения парламент примет оперативно, так как вопросы защиты прав участников СВО рассматриваются в приоритетном порядке.

По словам Мишустина, необходимо обращать особое внимание на перспективы карьерного роста бойцов спецоперации не только в ВС РФ, но и в гражданской жизни.

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#договор
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#вс рф
#мишустин
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Бойцы ВС РФ оснастили дрон «мангалом» в зоне СВО — фото
31 октября 2024, 17:07

Фото: istockphoto/vadimrysev

Квадрокоптер Mavic усовершенствовали бойцы ВС РФ, прикрепив к летательному аппарату решетку, чтобы таранить дроны противника.
Фотографию продемонстрировал Telegram-канал «Сибирское объединение».
Легкая решетка находится под нижней частью корпуса, она повышает защиту дрона при таране в воздухе.

«Такая конструкция позволяет повредить лопасти дрона противника и при этом сохранить свою «птичку», — сказано в публикации.

Дроны Mavic активно используются в зоне боевых действий, чтобы проводить тактическую разведку и корректировать огонь артиллерии. Кроме того, ими пользуются, как бомбардировщиками.

Ранее сообщалось, какие дроны стали активно применять боевики ВСУ на фронте.

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#вс рф
#бпла
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В США заявили о крупнейших успехах ВС РФ в Донбассе
NYT сообщает о крупнейших территориальных приобретениях ВС РФ в Донбассе
31 октября 2024, 16:44

Фото: iStock/zim286

Территориальные приобретения российских сил в 2024 году оказались крупнейшими с лета 2022 года. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на украинских солдат и военных аналитиков.
По данным издания, российские силы за последний месяц смогли достичь значительных успехов в Донбассе из-за падения украинской обороны, которая «прогнулась под постоянным давлением».

«Атаки России постепенно ослабили украинскую армию. В результате силы ВСУ оказались растянутыми до состояния, когда они больше не могут удерживать часть позиций», — говорится в статье.
Ранее украинские военные рассказали, что Владимир Зеленский запретил им говорить об отступлении. Бойцы ВСУ смеются над подобными запретами и предполагают, что в дальнейшем им придется говорить, что они наступают на Киев.

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#чп
#владимир зеленский
#всу
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ВСУ начали активно применять на фронте дроны Switchblade 600
ВСУ стали пользоваться в зоне СВО дронами-камикадзе из США 
31 октября 2024, 16:39

Фото: iStock/Diy1

Вооруженные силы Украины ввели в активное применение на фронте дроны-камикадзе Switchblade 600 из США. Этой информацией делятся «Известия».
За короткий промежуток времени дроны-камикадзе были замечены в большом количестве. После того, как обломки беспилотников подверглись тщательному анализу, смогли установить, что новые дроны-камикадзе представляют собой модифицированные версии дрона-камикадзе Switchblade 600.

До этого рассматривалась возможность, что ВСУ используют новые модификации дронов Switchblade 300, которые передавались Украине еще в 2022 году.

Особо много модифицированных БПЛА из Америки применяется на Донецком направлении.

В первых числах октября стало известно, что производство барражирующих боеприпасов Switchblade 600 было локализовано на Украине благодаря соглашению с компанией AeroVironment.

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Названа страна, из которой впервые с начала СВО высылают украинцев
Neue Zürcher Zeitung: украинцев впервые с начала СВО высылают из Швейцарии
31 октября 2024, 16:31

Фото: istockphoto/Tetiana Strilchuk

Совершивших преступления на территории Швейцарии украинцев высылают из страны впервые после начала спецоперации, пишет Neue Zürcher Zeitung. Журналисты сослались на швейцарский госсекретариат по миграционным вопросам.
Там уточнили, что накануне с утра, 30 октября, на Украину спецрейсом из Цюриха выслали трех человек.

Высылку, по информации авторов материала, осуществляли через Польшу, откуда нарушителей должны были переправить в украинскую республику.

Высланным лицам запрещено въезжать в Швейцарию, добавили в секретариате. Какие именно деяния совершили высланные, не сказано. При этом местные законы предусматривают высылку за нападение, грабеж или посягательство на свободу.

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Украинские военные раскрыли тайный приказ Зеленского
Журналистка Панченко: украинские солдаты говорят о наступлении на Киев
31 октября 2024, 16:17

Владимир Зеленский

Украинские военные рассказали, что президент страны Владимир Зеленский запретил им говорить об отступлении. Об этом написала киевская журналистка Диана Панченко в соцсети X.
Журналистка отметила, что бойцы ВСУ смеются над подобными запретами и предполагают, что в дальнейшем им придется говорить, что они наступают на Киев. По словам Панченко, с каждым днем фронт рушится все больше.

Ранее сообщалось, что генералы ВСУ звонили президенту Белоруссии Александру Лукашенко в 2022 году, просив помочь связаться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#украина
#солдаты
#спецоперация
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Эксперт оценил положение боевиков ВСУ в Курской области
Полковник Матвийчук: у ВСУ нет возможностей отступить в Курской области
31 октября 2024, 16:00

Фото: istockphoto/N-sky

Боевики ВСУ в практически безвыходном положении на Курщине, пишет «Лента.ру», ссылаясь на отставного полковника и военного аналитика Анатолия Матвийчука. Он подчеркнул, что у украинской армии нет в том числе и возможности пополнить резервы.
«Выход из боя — это всегда самый сложный момент, там самые большие потери. Так что возможности убежать нет: кто-то пытается, но попадает под огонь», — пояснил собеседник издания.

Ранее бывший украинский генпрокурор, а ныне офицер ВСУ Юрий Луценко заявил о том, что ситуация на фронте ухудшается. По его словам, Киев бездействует, пока Украина каждый день теряет населенные пункты.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В начале августа противник напал на Курскую область.

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#украина
#война
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