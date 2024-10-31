«Визг и паника на Украине»: ВС РФ уничтожили ж/д мост по которому шло оружие для ВСУ

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Удар по железнодорожному мосту в Одесской области может решить исход боевых действий. Так считает военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Ранее в ВСУ сообщили, что ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по крупному мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Были выпущены две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолетов тактической авиации. Примечательно, что ВСУ смогли перехватить только две авиационные ракеты.
Он также считает, что российские войска применили беспилотники «Герань» и крылатые ракеты для удара по мосту в Одесской области. При этом дроны использовали для того, чтобы перегрузить ПВО Украины.
По словам эксперта, разрушенный ж/д мост являлся важной транспортной артерией, по которой Запад перевозил технику и вооружение для ВСУ.
Через этот мост проходило автомобильное и железнодорожное сообщение противника с Молдавией и Румынией.
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«Одесса — очень крупный порт. Вся портовая инфраструктура Одесской области является критической для ВСУ. Уничтожение подобных коммуникаций в ряде случаев решает исход боевых действий. Скорее всего, после «Искандеров» по мосту отработали ВКС РФ, как пишут, ракетами Х-59, из-за чего на Украине стоит визг и паника", — пояснил Матвийчук в беседе с NEWS.ru.
Он также считает, что российские войска применили беспилотники «Герань» и крылатые ракеты для удара по мосту в Одесской области. При этом дроны использовали для того, чтобы перегрузить ПВО Украины.
По словам эксперта, разрушенный ж/д мост являлся важной транспортной артерией, по которой Запад перевозил технику и вооружение для ВСУ.
«Душа радуется данному удару. Об этом долго говорили, предупреждали Румынию и Молдавию — рано или поздно этот мост подвергнется удару. Наконец-то до моста добрались», — заключил Матвийчук.
Через этот мост проходило автомобильное и железнодорожное сообщение противника с Молдавией и Румынией.
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Элина Позднякова