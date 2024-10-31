Бойцы ВС РФ оснастили дрон «мангалом» в зоне СВО — фото

Фото: istockphoto/vadimrysev
Квадрокоптер Mavic усовершенствовали бойцы ВС РФ, прикрепив к летательному аппарату решетку, чтобы таранить дроны противника.
Фотографию продемонстрировал Telegram-канал «Сибирское объединение».
Легкая решетка находится под нижней частью корпуса, она повышает защиту дрона при таране в воздухе.
Дроны Mavic активно используются в зоне боевых действий, чтобы проводить тактическую разведку и корректировать огонь артиллерии. Кроме того, ими пользуются, как бомбардировщиками.
Ранее сообщалось, какие дроны стали активно применять боевики ВСУ на фронте.
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Легкая решетка находится под нижней частью корпуса, она повышает защиту дрона при таране в воздухе.
«Такая конструкция позволяет повредить лопасти дрона противника и при этом сохранить свою «птичку», — сказано в публикации.
Дроны Mavic активно используются в зоне боевых действий, чтобы проводить тактическую разведку и корректировать огонь артиллерии. Кроме того, ими пользуются, как бомбардировщиками.
Ранее сообщалось, какие дроны стали активно применять боевики ВСУ на фронте.
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Никита Кротов