Фото: istockphoto/shcherbak volodymyr
Одной из целей массированной атаки БПЛА на российские регионы была попытка отпугнуть США от визита в Москву, который недавно был анонсирован. Об этом заявил бывший депутат Рады, российский политик Олег Царев. По его словам, Киев хотел убедить Вашингтон, что такая поездка будет небезопасной.
«Возможно, накануне приезда спецпредставителя Соединенных Штатов в Москву, которая была анонсирована на днях, [Украина хотела показать], что это не очень безопасно, — отметил он. — И третья причина — перекрыть этим информповодом удручающую картину, которая складывается у ВСУ в Курской области», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.При этом наступление ВС РФ в Курской области продолжается. Как сообщил военкор RT Саргон Хадая, российская армия продвигается на всех направлениях курского приграничья, а ВСУ терпят поражение за поражением, их положение стремительно ухудшается.
«Российские войска ведут массированное наступление на всех участках фронта в Курской области. В ходе ожесточенных боев подразделения ВСУ терпят одно поражение за другим», — поделился военный корреспондент.Читайте также:
Зеленский раскрыл, признает ли Украина утраченные территории российскими после переговоров
Рогов: ВС России ударили по отелю в Кривом Роге, где были наемники ВСУ
Лавров назвал присутствие войск НАТО на Украине угрозой для России
Данил Пономарев