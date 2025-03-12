Зеленский раскрыл, признает ли Украина утраченные территории российскими после переговоров

Владимир Зеленский
Украина по итогам возможных переговоров по урегулированию конфликта с РФ не признает утрату территорий. Об этом заявил Владимир Зеленский.
«Признавать какие-либо оккупированные территории Российской Федерацией мы не будем. Это факт», — заявил Зеленский.
По его словам, признание утраченных украинских территорий российскими — это самая главная красная линия.
Так, глава киевского режима подчеркнул, что не станет нарушать конституцию Украины и ограничивать ее суверенитет, однако не пояснил, что именно имеет в виду.
Зеленский добавил, что, если Москва не согласится на перемирие, Киев будет рассчитывать на Вашингтон. Имеются в виду санкционные ограничения, а также усиление Украины.
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Элина Позднякова